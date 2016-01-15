Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Юрченко: «Руководство «Уфы» ведет какие-то свои внутренние игры»

    Вратарь «Уфы» Давид Юрченко прокомментировал слухи о том, что он не будет продлевать контракт с командой и покинет столицу Башкортостана в зимнее трансферное окно.

    «Вопрос продления контракта с «Уфой» в данный момент уже не обсуждается. У нас с клубом был долгий разговор, но прийти к общему с руководством мнению не удалось. Мое действующее соглашение с «Уфой» продлено не будет. Что касается моего ближайшего будущего, то здесь мало что упирается в мои планы и желания.

    Нам с руководством «Уфы» нужно прийти к обоюдовыгодному решению этого вопроса. Однако сейчас видно, что ни у кого из руководителей клуба нет ярого желания сохранить меня в клубе, и вообще непонятно, хотят ли в «Уфе» сохранить прописку в РФПЛ на следующий сезон. Руководство клуба ведет какие-то свои внутренние игры, которые я не понимаю», - рассказал голкипер.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что Юрченко может стать игроком «Анжи» этой зимой.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2016 15:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 января 2016, 17:17

      Шамиль Газизов тот ещё пахан.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11