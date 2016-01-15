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    Кокорин и Денисов прибыли в расположение «Динамо» на сборе в Португалии

    Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Игорь Денисов присоединились к московскому «Динамо» на первом зимнем тренировочном сборе в Португалии. Об этом сообщил пресс-атташе бело-голубых Константин Алексеев.

    Денисов отсутствовал из-за конфликта с медперсоналом клуба, после которого он был отстранен от тренировок с основной командой и сослан в дубль. 11 января «Динамо» сделало заявление о возвращении хавбека в основной состав и о скором его прибытии в расположение команды.

    Кокорин не полетел на первый сбор 10 января из-за травмы. Форвард проходил медицинское обследование в Германии. Напомним, что активный интерес к Кокорину проявляют лондонский «Арсенал» и петербургский «Зенит».

    Источник: Р-Спорт

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    15.01.2016 14:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 января 2016, 17:40

      Ну теперь как начнут тренироваться, кааааак начнут ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +141

      erofey83 15 января 2016, 16:41

      ошибка в теме

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