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    «Урал» опровергает продажу Ерохина

    Полузащитник «Урала» Александр Ерохин проведет остаток сезона в екатеринбургской команде. Об этом сообщает официальный twitter «шмелей».

    «Много вопросов по А.Ерохину. Сообщаем, что у игрока с клубом действующий контракт до лета 2016 года. Ерохин остается игроком «Урала», - говорится в сообщении.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что Ерохин стал игроком «Ростова» и подписал с новой командой контракт на три года. Судя по всему, в Ростов-на-Дону 26-летний хавбек переберется на правах свободного агента летом 2016 года после того, как истечет его действующее соглашение с «Уралом».

    Источник: Twitter

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    15.01.2016 13:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 15 января 2016, 19:07

      Так перешёл или нет?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 января 2016, 17:13

      Сомнительно, чтобы Ерохин оказался в Ростове. Не тот калибр, ага.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 15 января 2016, 14:10

      Полузащитник «Амкара» Фегор Огуде сообщил, что заплатил похитителям его жены Маимунат выкуп в размере 1,3 млн нигерийских найр (около $ 6,5 тыс.) за её освобождение. Супруга нигерийского футболиста была похищена в городе Варри, проведя в заточении почти неделю.

      «Я заплатил за её освобождение 1,3 млн найр, хотя сначала преступники требовали 30 млн найр. С ней всё хорошо, хотя я должен ещё в этом убедиться. Я отвез её в больницу для обследования, так как она прошла большие испытания, находясь в руках вооруженных людей.


      Её всё время держали в болотистом лесу, в грязи почти неделю. Представьте, с чем она столкнулась за всё то время. Благодарю бога за то, то получил её обратно живой, это самое главное для меня»

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