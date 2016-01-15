«Урал» опровергает продажу Ерохина

Полузащитник «Урала» Александр Ерохин проведет остаток сезона в екатеринбургской команде. Об этом сообщает официальный twitter «шмелей».

«Много вопросов по А.Ерохину. Сообщаем, что у игрока с клубом действующий контракт до лета 2016 года. Ерохин остается игроком «Урала», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Ерохин стал игроком «Ростова» и подписал с новой командой контракт на три года. Судя по всему, в Ростов-на-Дону 26-летний хавбек переберется на правах свободного агента летом 2016 года после того, как истечет его действующее соглашение с «Уралом».