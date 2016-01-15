Фалькао мог вернуться в «Монако» этой зимой

Нападающий лондонского «Челси» Радамель Фалькао, права на которого принадлежат «Монако», мог покинуть английский клуб до истечения срока своей аренды. За первую половину сезона колумбиец лишь 10 раз выходил на поле в составе синих. Руководством «монегасков» форварду было предложено вернуться в чемпионат Франции и вторую половину сезона провести в «Монако». Об этом сообщил вице-президент клуба Вадим Васильев.

«Это правда, что мы говорили с Фалькао об этом. Первоначальной идеей было вернуть его в «Монако» на вторую половину сезона. Он приезжал и проходил медицинский осмотр. К сожалению, он был травмирован. И мы решили, что ему лучше остаться в «Челси», - рассказал Васильев.