Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уилкшир: «Терек» вырос за последнее время»

    Защитник «Терека» Люк Уилкшир считает, что у его команды есть шансы попасть в еврокубки.

    «Команда отлично провела первую часть сезона, но без хорошей второй половины это все будет не важно. Команда находится на хорошей позиции, и нужно сохранить эту хорошую форму, уровень игры, потому что одно дело — добраться до него, а совсем другое — на нем остаться.

    Я думаю, что команда выросла за последнее время, и сейчас нужно стабилизировать игру. Это непростая задача, но я уверен, что у команды достаточный уровень, чтобы бороться за места в еврокубках», - сказал Уилкшир.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2016 11:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 января 2016, 17:27

      Бороться за место будет диктор Ахмат-арены. Другой вопрос будет ли кто ему сопротивляться?

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11