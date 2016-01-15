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    Писарев: «Математические шансы у молодежки есть»

    Старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев поделился своим мнением о шансах команды в квалификации Евро-2017.

    – Ситуация в турнирной таблице нашей отборочной группы, конечно, сложилась очень тяжелая. Надежда умирает последней. Математические шансы у нас есть. Хотя и совсем призрачные.

    Будем биться. Команде необходимо достойно выступить в отборочном цикле и не забывать о том, что молодежная сборная – ближайший резерв национальной команды.

    – Как получилось, что вы вернулись?

    – Я пообщался с президентом РФС Виталием Мутко, тренером национальной сборной Леонидом Слуцким, и мы приняли решение, что на Кубок Содружества я поеду со своим штабом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2016 11:29
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