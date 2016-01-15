Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Наркобарон Коротышка хотел приобрести «Челси»

    Известный наркобарон Хоакин Гузман, известный как Эль Чапо, рассматривал возможность покупки "Челси", сообщает Diario Sport.

    Об этом узнали мексиканские власти. Впрочем, репутация Гузмана вряд ли позволила бы ему приобрести такой известный клуб.

    После смерти Усамы бен Ладена Гусман стал самым опасным разыскиваемым преступником мира. Он также извстен, как мастер побегов: 11 июля 2015 года Коротышка сбежал из особо охраняемой тюрьмы в Мексике: под его камерой был обнаружен тоннель длиной полтора километра. Добавим, что 8 января Гусман был задержан полицейскими в Мексике.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2016 10:29
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 17 января 2016, 16:08

      при его состоянии милиардном !!! можно и через парадную дверь "побеги" делать ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 16 января 2016, 04:04

      Ну не знаю, не знаю...Как бы мексиканский еврей(ГусМан) и чукотский еврей(АбрамОвич) договаривались???"Наш" то более ушлый...Но мексикос мог просто вальнуть Абгашу...Да уж...Могло Супер Реалити Шоу получиться..."Последний герой".Гы гы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 января 2016, 17:31

      Ну не всё же ему судей и начальников тюрем покупать. Хочется и чего-то возвышенного.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 15 января 2016, 12:52

      Абрамович такой же преступник, можно его к карлику на мексиканскую зону, чтобы вместе рыли тоннель на волю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 15 января 2016, 10:37

      Каждый бесится как хочет)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11