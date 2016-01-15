Наркобарон Коротышка хотел приобрести «Челси»

Известный наркобарон Хоакин Гузман, известный как Эль Чапо, рассматривал возможность покупки "Челси", сообщает Diario Sport.

Об этом узнали мексиканские власти. Впрочем, репутация Гузмана вряд ли позволила бы ему приобрести такой известный клуб.

После смерти Усамы бен Ладена Гусман стал самым опасным разыскиваемым преступником мира. Он также извстен, как мастер побегов: 11 июля 2015 года Коротышка сбежал из особо охраняемой тюрьмы в Мексике: под его камерой был обнаружен тоннель длиной полтора километра. Добавим, что 8 января Гусман был задержан полицейскими в Мексике.