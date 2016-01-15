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    Бойко: «Жду окончательного решения со стороны «Бешикташа»

    Голкипер днепропетровского "Днепра" Денис Бойко признался, что он близок к переходу в турецкий "Бешикташ", сообщает Sporx.

    "Да, меня приглашали в "Бешикташ". Я имел разговор с господином Торуногуллари.

    В "Бешикташе" играют Марио Гомес и Куарежма, звездные игроки в сильном чемпионате. "Бешикташ" хочет купить меня, а я хотел бы там играть.

    Однако я ничего не могу сказать о ходе ведения переговоров на данный момент. С нетерпением жду окончательного решения", - сказал Бойко.

    Напомним, что ранее Бойко пригрозил "Днепру" жалобой ФИФА из-за долгов по зарплате.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.01.2016 09:14
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