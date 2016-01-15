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    Гуарин прилетит в Россию на переговоры с «Зенитом»

    Колумбийский полузащитник "Интера" Фреди Гуарин проведет переговоры с "Зенитом".

    На следующей неделе хавбек отправится в Россию, чтобы встретиться с представителями российского клуба. Ради перехода в "Зенит", Гуарин готов отказать китайскому "Цзянсу Сайнти", который предлагает ему 4-летний контракт с зарплатой около 6 миллионов евро в год.

    Ранее сообщалось, что "Зенит" хочет арендовать 29-летнего Гуарина. Также интерес к хавбеку проявляет "Спартак".

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.01.2016 01:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 января 2016, 09:02

      Гуарину через 3 месяца будет 30 лет)))
      По цвету и возрасту, самое оно для зенита))) аха-ха

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 января 2016, 02:40

      Какого там цвета нет в цветах Зенита?

      1
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 > Asbjorn 15 января 2016, 07:20

      Ты негра от латиноса отличаешь? Метиса? Мулата? Или ты расист?Для тебя любой парень не с белой кожей сразу негр?

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > GoldPlayFIFARus9 15 января 2016, 10:06

      Т.е. темненьким можно все таки играть?

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > GoldPlayFIFARus9 15 января 2016, 10:48

      Ага расскажи это болелам Зенита.

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 > Asbjorn 15 января 2016, 10:56

      А халк и витсель прям белющие как снег??

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > алекс88 15 января 2016, 12:18

      Аахахахах,это точно)

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > алекс88 15 января 2016, 16:41

      Все таки есть чёрный цвет,а то мулаты метисы и прочая хрень

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