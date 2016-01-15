Гуарин прилетит в Россию на переговоры с «Зенитом»

Колумбийский полузащитник "Интера" Фреди Гуарин проведет переговоры с "Зенитом".

На следующей неделе хавбек отправится в Россию, чтобы встретиться с представителями российского клуба. Ради перехода в "Зенит", Гуарин готов отказать китайскому "Цзянсу Сайнти", который предлагает ему 4-летний контракт с зарплатой около 6 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что "Зенит" хочет арендовать 29-летнего Гуарина. Также интерес к хавбеку проявляет "Спартак".