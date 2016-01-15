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    Дмитрий Черышев: «В данный момент Денис в Россию не приедет»

    Тренер "Севильи" Дмитрий Черышев заявил, что его сын, полузащитник мадридского "Реала" Денис Черышев, не перейдет в российский клуб в зимнее трансферное окно.

    "Всегда стараюсь внушить Денису важную вещь: старайся доказать, что ты являешься важным звеном именно в той команде, в которой играешь в настоящий момент. Да, у Дениса очень серьезный конкурент – Криштиану Роналду, но тем не менее все по-прежнему зависит только от него самого. Надо просто много работать и стараться использовать свои шансы.

    В данный момент Денис в Россию не приедет, хотя клубы первой пятерки его действительно приглашали. Но сейчас тема закрыта. А вот основания ждать Дениса в аренде в "Вильярреале" есть. Поехать на Евро престижно, однако Денис очень любит футбол и хочет играть. Просто играть.

    Не согласен с тем, что некоторые специалисты считают Дениса узкопрофильным игроком. Денис быстр, техничен, у него отличное видение поля и поставленный удар. Он хорош в подыгрыше, проделывает огромный объем работы как на тренировках, так и в играх. Так о какой узкопрофильности можно говорить?" - сказал Черышев-старший.

    Ранее сообщалось, что новый главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отказался отпускать Черышева в другой клуб в январе.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.01.2016 01:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 15 января 2016, 10:49

      Ни в какой момент Денису ехать в Россию не надо. Пропадет.

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