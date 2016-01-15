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    Марлос: «В США очень круто»

    Бразильский полузащитник "Шахтера" Марлос поделился первыми впечатлениями о сборе в Америке.

    "В США очень круто. Судя по первым двум дням, здесь отличные люди! Мне тут нравится, и я рад, что мы путешествуем по всему миру. Спортивный комплекс, в котором расположился "Шахтер" -это очень необычное место. Мы не привыкли останавливаться там, где много других команд и так много людей. Да и живем мы по несколько человек в одном доме! Но, считаю, это хорошо – так мы учимся жить в компании.

    Тренироваться вначале всегда немного сложно, потому что тридцать дней наше тело было расслаблено, мы отдыхали. И сейчас первые дни даются с небольшими трудностями. Но это скоро пройдет, в течение нескольких дней мы сможем адаптироваться к тренировочному процессу. Климат здесь очень похож на наш, бразильский, тут такой же пляж. Да и разница во времени с Бразилией всего два часа, так что никакого дискомфорта я не ощущаю", - заявил Марлос.

    В США "Шахтер" примет участие международном турнире Florida Cup. В рамках турнира команда сыграет с двумя бразильскими клубами - с "Флуминенсе" (17 января) и "Коринтиансом" (20 января)

    Источник: ФК «Шахтер»

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    15.01.2016 01:16
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