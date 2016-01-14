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    Ловрен признан лучшим игроком «Ливерпуля» в декабре

    Сербский защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен признан лучшим игроком команды в декабре.
    Ловрен занял первое место по результатам голосования болельщиков.

    "Я благодарю всех, кто проголосовал за меня. Стать лучшим игроком месяца - это большая честь для меня. Я много работал в последние месяцы. Я намерен продолжать показывать свою лучшую игру и приносить радость болельщикам. Юрген Клопп зарядил меня уверенностью в себе. Это самая главная причина, почему нахожусь сейчас в отличной форме", - сказал Ловрен.
    В декабре 26-летний Ловрен провел 6 матчей за "Ливерпуль".

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    14.01.2016 23:49
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