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    Киевское «Динамо» рассталось с Кранчаром

    Хорватский полузащитник Нико Кранчар покинул киевское "Динамо".

    Контракт Кранчара с "Динамо" завершался этим летом, но стороны решили прекратить его действие досрочно, по обоюдному согласию. Последние полгода Кранчар поддерживал форму во второй команде и не провел ни одного матча в премьер-лиге.

    31-летний Кранчар выступал за "Динамо" с 2012 года, провел за клуб 21 матч и забил 4 гола. С 2013 по 2015 годы Кранчар играл за "Куинз Парк Рейнджерс" на правах аренды.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    14.01.2016 21:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 14 января 2016, 23:09

      А был такой перспективный мальчуган в сборной своего отца...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 14 января 2016, 23:01

      полгода просидеть! Странно. Или он плох или непонятно, что до сих пор там делал в Динамо?!

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