Киевское «Динамо» рассталось с Кранчаром

Хорватский полузащитник Нико Кранчар покинул киевское "Динамо".

Контракт Кранчара с "Динамо" завершался этим летом, но стороны решили прекратить его действие досрочно, по обоюдному согласию. Последние полгода Кранчар поддерживал форму во второй команде и не провел ни одного матча в премьер-лиге.

31-летний Кранчар выступал за "Динамо" с 2012 года, провел за клуб 21 матч и забил 4 гола. С 2013 по 2015 годы Кранчар играл за "Куинз Парк Рейнджерс" на правах аренды.