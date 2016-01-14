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    Вагнер Лав: «Я очень рад, что «Монако» купил меня»

    Бразильский новичок "Монако" форвард Вагнер Лав надеется выйти с клубом в Лигу чемпионов, а также вернуться в сборную Бразилии.

    "Я очень рад, что "Монако" купил меня. У меня был хороший сезон в Бразилии, и я привлек внимание "Монако". Я не сомневался, когда мне предложили этот трансфер. Думаю, что мне нужно еще 1-2 недели, чтобы набрать форму.

    С тех пор, как я выступал в России, изменился мой возраст, но все мои умения сохранились. Надеюсь, что переход в "Монако" позволит мне вернуться в сборную Бразилии", - сказал Вагнер.

    Напомним, что 31-летний Вагнер перешел в "Монако" за 1,5 миллиона евро.

    Источник: ФК «Монако»

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    14.01.2016 20:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 января 2016, 23:07

      Так и сказал "купил"? Вспомнил своего прапрапрапрадедушку?

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