Вагнер Лав: «Я очень рад, что «Монако» купил меня»

Бразильский новичок "Монако" форвард Вагнер Лав надеется выйти с клубом в Лигу чемпионов, а также вернуться в сборную Бразилии.

"Я очень рад, что "Монако" купил меня. У меня был хороший сезон в Бразилии, и я привлек внимание "Монако". Я не сомневался, когда мне предложили этот трансфер. Думаю, что мне нужно еще 1-2 недели, чтобы набрать форму.

С тех пор, как я выступал в России, изменился мой возраст, но все мои умения сохранились. Надеюсь, что переход в "Монако" позволит мне вернуться в сборную Бразилии", - сказал Вагнер.

Напомним, что 31-летний Вагнер перешел в "Монако" за 1,5 миллиона евро.