Дзюба не переживает из-за будущего ухода Виллаш-Боаша

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба предстоящий уход из команды главного тренера Андре Виллаш-Боаша.

"У нас очень хороший тренер. Он профессионал. И тренерский штаб отличный. Мы все делаем одно дело. Сейчас есть задача – как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. Есть Кубок России, есть чемпионат, где нужно догонять лидеров. Мы погружены в работу, и мысли об уходе тренера на нас никак не сказываются.

Лето будет только летом. Думаю, в этом плане никаких проблем нет и не будет. У нас, как и в "Баварии", если тренер объявляет, что уходит, – это нормально. Это его решение. Мы все профессионалы, и никто не сбавит в своих профессиональных качествах, – сказал Дзюба.

Напомним, что Виллаш-Боаш отказался продлевать контракт с "Зенитом", который истекает следующим летом. Скорее всего, наставник вернется в свой бывший клуб "Порту".