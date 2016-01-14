Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба не переживает из-за будущего ухода Виллаш-Боаша

    Нападающий "Зенита" Артем Дзюба предстоящий уход из команды главного тренера Андре Виллаш-Боаша.

    "У нас очень хороший тренер. Он профессионал. И тренерский штаб отличный. Мы все делаем одно дело. Сейчас есть задача – как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. Есть Кубок России, есть чемпионат, где нужно догонять лидеров. Мы погружены в работу, и мысли об уходе тренера на нас никак не сказываются.

    Лето будет только летом. Думаю, в этом плане никаких проблем нет и не будет. У нас, как и в "Баварии", если тренер объявляет, что уходит, – это нормально. Это его решение. Мы все профессионалы, и никто не сбавит в своих профессиональных качествах, – сказал Дзюба.

    Напомним, что Виллаш-Боаш отказался продлевать контракт с "Зенитом", который истекает следующим летом. Скорее всего, наставник вернется в свой бывший клуб "Порту".

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2016 20:37
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 января 2016, 20:56

      да ему вообще переживать нечего у него же русский паспорт а с ним ему в любом состоянии дорога открыта а был бы лимит 10+15 вот бы он поплясал или посидел на лавке как Павлюченко с журналом и без зарплаты

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29

      shur > gosproektikabinet 14 января 2016, 22:16

      Предложи своих,посмеёмся!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 января 2016, 20:44

      Чего переживать-то? Зарплата-то остаётся.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11