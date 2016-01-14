Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Боккетти: «Спартак» должен играть лучше, потому что способен на большее»

    Итальянский защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти надеется, что его команда покажет хороший результат в чемпионате России.

    "Мы должны играть лучше, потому что способны на большее. И заслуживаем большего. Мы – "Спартак". Иногда показывали неплохой футбол, но с результатами не все гладко. Будем прибавлять. Реально ли стать чемпионами? Официально наша цель – первая четверка, но мы можем быть выше. Думаю, "Спартак" поборется за более высокие места. Отставание не такое большое, и у нас хорошая команда.

    В отпуске отдохнул немного, а потом приступил к индивидуальным тренировкам. Занимаюсь уже двадцать дней. Очень жду возобновления сезона. Хочется играть. Очень жду матч с ЦСКА! Это самый важный матч для наших болельщиков. Пока слишком рано говорить о том, кто в каком состоянии. Но мы сыграем в свой футбол и постараемся никого не разочаровать", - сказал Боккетти.

    Напомним, что после 18 туров "Спартак" имеет в своем активе 30 очков и занимает 4 место. От 2 места, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, красно-белые отстают на 4 очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2016 20:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11