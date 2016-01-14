Боккетти: «Спартак» должен играть лучше, потому что способен на большее»

Итальянский защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти надеется, что его команда покажет хороший результат в чемпионате России.

"Мы должны играть лучше, потому что способны на большее. И заслуживаем большего. Мы – "Спартак". Иногда показывали неплохой футбол, но с результатами не все гладко. Будем прибавлять. Реально ли стать чемпионами? Официально наша цель – первая четверка, но мы можем быть выше. Думаю, "Спартак" поборется за более высокие места. Отставание не такое большое, и у нас хорошая команда.

В отпуске отдохнул немного, а потом приступил к индивидуальным тренировкам. Занимаюсь уже двадцать дней. Очень жду возобновления сезона. Хочется играть. Очень жду матч с ЦСКА! Это самый важный матч для наших болельщиков. Пока слишком рано говорить о том, кто в каком состоянии. Но мы сыграем в свой футбол и постараемся никого не разочаровать", - сказал Боккетти.

Напомним, что после 18 туров "Спартак" имеет в своем активе 30 очков и занимает 4 место. От 2 места, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, красно-белые отстают на 4 очка.