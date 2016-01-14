«Атлетико» подаст апелляцию на решение ФИФА

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо прокомментировал решение ФИФА о запрете на регистрацию новых игроков в следующие два трансферных окна.

"Для нас решение ФИФА оказалось полной неожиданностью. Мы обязательно подадим апелляцию. Не знаю, сможет ли "Атлетико" подписывать игроков летом. Но в любом случае, у нас есть классная молодая команда. Мы продолжим сражаться за титулы. Это очень несправедливое решение, но мы продолжим работать, как и раньше. Я советую болельщикам не волноваться. Ничего страшного не произошло. Давайте дождемся решения по апелляции", – сказал Сересо.

Напомним, что "Атлетико" и "Реалу" запрещено регистрировать новых игроков следующим летом, а также в январе 2017 года. Такое наказание наложено на клубы за неправильное оформление трансферов несовершеннолетних игроков.