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    «Атлетико» подаст апелляцию на решение ФИФА

    Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо прокомментировал решение ФИФА о запрете на регистрацию новых игроков в следующие два трансферных окна.

    "Для нас решение ФИФА оказалось полной неожиданностью. Мы обязательно подадим апелляцию. Не знаю, сможет ли "Атлетико" подписывать игроков летом. Но в любом случае, у нас есть классная молодая команда. Мы продолжим сражаться за титулы. Это очень несправедливое решение, но мы продолжим работать, как и раньше. Я советую болельщикам не волноваться. Ничего страшного не произошло. Давайте дождемся решения по апелляции", – сказал Сересо.

    Напомним, что "Атлетико" и "Реалу" запрещено регистрировать новых игроков следующим летом, а также в январе 2017 года. Такое наказание наложено на клубы за неправильное оформление трансферов несовершеннолетних игроков.

    Источник: Goal.com

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    14.01.2016 20:16
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