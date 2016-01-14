Эль-Ненни надеется выиграть с «Арсеналом» три трофея

Египетский полузащитник Мохамед Эль-Ненни рад перейти в "Арсенал" и надеется выиграть с клубом немало трофеев.

"Я испытываю неописуемые чувства. Я очень рад. "Арсенал" является одной из лучших команд в мире и я надеюсь стать игроком основного состава. Я буду рад играть за такую команду. Для меня будет честью работать под руководством такого уважаемого тренера, как Арсен Венгер. Надеюсь, что в этом сезоне "Арсенал" выиграет чемпионат, Кубок Англии, а также Лигу чемпионов", – сказал Эль-Ненни.

Напомним, что после 21 тура "Арсенал" делит 1-2 места в чемпионате Англии. В Кубке Англии "канониры" сыграют в 1/16 финала против "Бернли". А в Лиге чемпионов "Арсеналу" предстоят матчи с "Барселоной" в 1/8 финала.