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    Эль-Ненни надеется выиграть с «Арсеналом» три трофея

    Египетский полузащитник Мохамед Эль-Ненни рад перейти в "Арсенал" и надеется выиграть с клубом немало трофеев.

    "Я испытываю неописуемые чувства. Я очень рад. "Арсенал" является одной из лучших команд в мире и я надеюсь стать игроком основного состава. Я буду рад играть за такую команду. Для меня будет честью работать под руководством такого уважаемого тренера, как Арсен Венгер. Надеюсь, что в этом сезоне "Арсенал" выиграет чемпионат, Кубок Англии, а также Лигу чемпионов", – сказал Эль-Ненни.

    Напомним, что после 21 тура "Арсенал" делит 1-2 места в чемпионате Англии. В Кубке Англии "канониры" сыграют в 1/16 финала против "Бернли". А в Лиге чемпионов "Арсеналу" предстоят матчи с "Барселоной" в 1/8 финала.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    14.01.2016 19:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      VлAд 14 января 2016, 20:00

      ну со всех сторон облизал)))

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