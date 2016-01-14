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    Павлюченко: «Завтра или послезавтра вылетаю на Кипр и присоединяюсь к команде»

    Форвард краснодарской «Кубани» Роман Павлюченко присоединится к партнерам по команде в ближайшие несколько дней. Напомним, что сейчас подопечные Сергея Ташуева находятся на первом тренировочном сборе на Кипре.

    «Завтра или послезавтра вылетаю на Кипр и присоединяюсь к команде», – сказал форвард.

    По словам футболиста, ему удалось найти компромисс с руководством клуба по поводу задолженности по заработной плате.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2016 17:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 14 января 2016, 22:37

      Рома . забей на всё !!! Сиди дома -- так будет лучше всем... Какой толк с тебя на поле ???

      1
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 14 января 2016, 19:54

      я бы такого комерса в команду не принял, пусть где нибудь в другом месте не забьет ни одного гола и получит жк за 5 матчей за за 42 миллиона рублей, давайте мне 41 Миллион я не получу ни одной жк за 5 матчей и возможно даже забью. ..

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 января 2016, 18:55

      А куда ему деваться, таких денег в другом клубе ему даже не пообещают.

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