Павлюченко: «Завтра или послезавтра вылетаю на Кипр и присоединяюсь к команде»

Форвард краснодарской «Кубани» Роман Павлюченко присоединится к партнерам по команде в ближайшие несколько дней. Напомним, что сейчас подопечные Сергея Ташуева находятся на первом тренировочном сборе на Кипре.

«Завтра или послезавтра вылетаю на Кипр и присоединяюсь к команде», – сказал форвард.

По словам футболиста, ему удалось найти компромисс с руководством клуба по поводу задолженности по заработной плате.