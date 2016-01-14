Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Возвращение Мораты в «Реал» откладывается

    Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората не вернется в мадридский «Реал» в ближайшем будущем.

    Соглашение 23-летнего испанца с итальянским клубом подразумевает возможность выкупа прав на игрока мадридским коллективом в течение трех сезонов, а сумма трансфера в таком случае составит 30 миллионов евро. Так как сегодня ФИФА ввела запрет на трансферы для «Реала», «сливочные» не смогут воспользоваться опцией выкупа прав на форварда.

    В текущем сезоне Мората сыграл за «Ювентус» в 24 матчах, в которых забил три гола.

    Напомним, что в расположение туринского клуба испанец перешел летом 2014 года.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2016 16:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11