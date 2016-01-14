Роналду назвал Алвеса «идиотом»

Алвеш действительно ведёт себя, как подросток. Однако, я бы не стал человека осуждать его за действия, попадающие под понятие самовыражение. Роналду, в принципе, ничем и не обидел Алвеша и в чем-то прав.
Стали известны новые подробности конфликта форварда «Реала» Криштиану Роналду и защитника «Барселоны» Дани Алвеса. Журналисты сообщают, что перед церемонией награждения лучших футболистов по итогам 2015 года в штаб-квартире ФИФА португалец назвал бразильца «идиотом».
«Перестань строить из себя идиота в социальных сетях. Ты совершаешь ошибку и лишь портишь отношения между двумя клубами. Перестань рассуждать о «Реале», лучше говори о себе. Рядом с тобой настоящий спортсмен и рыцарь в лице Иньесты. Бери пример с него», — сказал Роналду Алвесу.