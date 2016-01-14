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    Роналду назвал Алвеса «идиотом»

    Стали известны новые подробности конфликта форварда «Реала» Криштиану Роналду и защитника «Барселоны» Дани Алвеса. Журналисты сообщают, что перед церемонией награждения лучших футболистов по итогам 2015 года в штаб-квартире ФИФА португалец назвал бразильца «идиотом».

    «Перестань строить из себя идиота в социальных сетях. Ты совершаешь ошибку и лишь портишь отношения между двумя клубами. Перестань рассуждать о «Реале», лучше говори о себе. Рядом с тобой настоящий спортсмен и рыцарь в лице Иньесты. Бери пример с него», — сказал Роналду Алвесу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2016 13:51
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +11

      Темир 17 января 2016, 16:25

      Алвеш действительно ведёт себя, как подросток. Однако, я бы не стал человека осуждать его за действия, попадающие под понятие самовыражение. Роналду, в принципе, ничем и не обидел Алвеша и в чем-то прав.

      -1
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 14 января 2016, 20:23

      достал лично .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1608

      кто там 14 января 2016, 20:20

      парень с какашкой на голове не прав явно

      2
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      Рейтинг: +34

      VлAд 14 января 2016, 20:02

      Ну и за базар бы он вывез если че, весит, как два Алвеса, наверное :D

      0
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      Рейтинг: +34

      VлAд 14 января 2016, 19:16

      Вот действительно, Роналду прав. Болею за Барсу еще со времён Роналдиньо. Но в отношении поведения игроков в команде пытаюсь оставаться объективным. Единственное, надо было КриРо добавить, чтобы симулировать ещё перестал.
      А вот это, остаётся только цитировать: "Рядом с тобой настоящий спортсмен и рыцарь в лице Иньесты". Просто идеально сказано

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 января 2016, 18:58

      Блин, кто бы говорил о высоких материях и рыцарстве, ахахаах!

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 14 января 2016, 18:28

      не верю я, что вобще между ними состоялся какойто разговор...очередная придумка горе-редакторов этого сайта

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > fakel-vrn 14 января 2016, 19:01

      Горе-редакторов? Людей, дарящих улыбку и здоровый смех принято называть иначе.

      0
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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 14 января 2016, 18:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кто такой Роналду?-дешёвый авторитет в лице Блаттера!

      -6
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      Рейтинг: +3650

      АртурZaСМ 14 января 2016, 17:20

      Я не фанат Барсы , но ей симпатизирую и далеко не поклонник Роналду , но тут он прав зачем все эти разговоры о Реале в соц сетях со стороны Алвеса и Пике?! такое ощущение , что Реал им спать не даёт... унялись бы уже...

      5
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      Рейтинг: +47

      89388900185 14 января 2016, 15:56

      если это так то алвес бабанастояшщая

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