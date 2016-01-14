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    Семья Халка удочерила ребенка

    Бразильский бомбардир петербургского "Зенита" Халк сообщил о том, что его семья удочерила девочку по имени Алиси.

    "Друзья, хочу поделиться с вами одним из самых благословенных моментов в моей жизни: было принято официальное решение об удочерении моего красивого ангелочка, подаренного Богом мне и всей моей семье, моей Алиси. Желание представить ее всем было огромным, и наконец-то сегодня я могу реализовать эту мечту! Я — самый счастливый человек на свете! Теперь моя семья, то самое драгоценное, что у меня есть, полная, благодаря моей Принцессе, которая уже целый год учит меня любить сильнее возможного! Алиси, папа тебя любит", — пишет Халк в Instagram.

    Источник: Instagram

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    14.01.2016 13:41
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 15 января 2016, 12:53

      респект

      0
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      Рейтинг: +54

      Djazzz 15 января 2016, 10:22

      уважение ему

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 14 января 2016, 20:21

      Человечище,всегда был к нему нейтральный ,теперь только уважение.
      Счастья семье!!!

      0
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      Рейтинг: +10

      Kava-Banga 14 января 2016, 19:52

      Человечищщще!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 14 января 2016, 19:40

      Супер!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 января 2016, 19:08

      Счастья Алиси и всей семье Халка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      Batiqol 14 января 2016, 18:00

      Молочага Халк

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3650

      АртурZaСМ 14 января 2016, 17:22

      Да благословит Всевышний!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 14 января 2016, 15:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А что мешало самим завести ещё одного?

      -5
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      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > GoldPlayFIFARus9 14 января 2016, 16:35

      Добрая душа помешала. Зачем плодить детей, когда уже есть тысячи, которые никому не нужны? Лучше спасти им жизнь и сделать ее счастливой.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 14 января 2016, 15:25

      Мужик Халк! Побольше бы таких людей!

      3
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