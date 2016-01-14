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    Мандрагора подписал контракт с «Ювентусом»

    Полузащитник «Дженоа» Роландо Мандрагора подписал контракт с туринским «Ювентусом». Как сообщают итальянские СМИ, контракт 18-летнего хавбека с действующим чемпионом страны рассчитан на 5 лет.

    «Дженоа» за своего игрока в сумме получит 14 миллионов евро: 7 сразу и еще 7 предусмотрены в качестве бонусов.

    Отметим, что Мандрагора текущий сезон доиграет в составе «Пескары», где он выступает на правах аренды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2016 12:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 14 января 2016, 15:27

      Маротта умеет находить таланты. Посмотрим что на это за фрукт.Но больше чем уверен,что если и продадут,то за большую сумму чем приобрели. Менеджмент селекции на высоте.

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      Рейтинг: +65

      DenMih 14 января 2016, 13:43

      будет по арендам бегать

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