Мандрагора подписал контракт с «Ювентусом»

Полузащитник «Дженоа» Роландо Мандрагора подписал контракт с туринским «Ювентусом». Как сообщают итальянские СМИ, контракт 18-летнего хавбека с действующим чемпионом страны рассчитан на 5 лет.

«Дженоа» за своего игрока в сумме получит 14 миллионов евро: 7 сразу и еще 7 предусмотрены в качестве бонусов.

Отметим, что Мандрагора текущий сезон доиграет в составе «Пескары», где он выступает на правах аренды.