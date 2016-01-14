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    Смолов: «Широков назвал меня геем и отморозком»

    Форвард "Краснодара" Федор Смолов прокомментировал смену своего имиджа и рассказал о том, какой была реакция окружающих на перемены в его внешности .

    "Я давно хотел попробовать. У парикмахера своего спрашивал. Говорит: "Нет, за один раз невозможно перекраситься". Тогда подумал: "Ну ладно, значит, не буду". А недавно познакомился с человеком, который мне сказал, что за вечер можно осуществить процедуру. В целом результат мне нравится. Но я сейчас сбрею все. Отцу очень не понравилось. Я пообещал ему, что на тренировках я в таком виде не появлюсь.

    Хотя новой девушке моей понравилось. Собственно, она мне и сказала, что за один вечер можно перекраситься. Как отреагировали партнеры? Мнения были полярные. Кто-то говорил, что нормально, но большинство… Если в мягкой форме, то: "Зачем ты это сделал?" Больше всех стебал Роман Широков. В тот день, когда я выложил первую фотографию, от него сразу пришло сообщение: "Гей, отморозок, я с машинкой поеду в аэропорт".

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.01.2016 12:04
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 14 января 2016, 22:31

      Фёдор , займись футболом...Хватит пиариться в Интернете...Забивай голы !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 14 января 2016, 17:16

      Рома такого не любит)

      -1
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 14 января 2016, 16:55

      Широоков сразу своих узнаёт.

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 14 января 2016, 14:44

      Широков молодчина =D

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 января 2016, 14:27

      Пардон,гей

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 января 2016, 14:26

      Гейропа,это мягко сказано

      0
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      Рейтинг: +173

      Serjik78 14 января 2016, 14:15

      Почти вся страна называет футболистов сборной пида...сами, и ничего. Чего он переживает? ;)))

      6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 января 2016, 13:55

      скоро будут писать о стрижках на лобке и под мышкой было бы про кого писать а то какой то Смолов кто это ?а это бывший х-халь Loperevoy

      0
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      Рейтинг: +45

      vladimirtsar 14 января 2016, 13:49

      Широков красавчик!

      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 января 2016, 13:34

      Вчера на чемпионат.ком была прямая трансляция с геем.
      На фото, это фигня))) А вот в живую)) Такая педрилла))))
      Жаль не я его отец, спустил бы штаны публично и ремнем голубизну выбил))))

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      Рейтинг: +1608

      кто там > REDWHITE_ 14 января 2016, 18:00

      ыы) видно твой папаня тебя часто бил и не по жопе а по голове раз такой дурачок вырос)

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