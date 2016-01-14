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    «Атлетико» хочет выручить от продажи Гризманна 100 миллионов

    Президент «Реала» Флорентино Перес хочет видеть в составе «сливочных» форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Глава мадридского клуба намерен привлечь к этому вопросу главного тренера команды Зинедина Зидана, по мнению которого Гризманн сможет составить полноценную конкуренцию нападающему Кариму Бензема.

    «Матрасники», в свою очередь, хотят получить за игрока 100 миллионов евро.

    В текущем сезоне форвард провел за «Атлетико» 25 матчей, в которых 14 раз поражал ворота соперников и четырежды ассистировал партнерам. По данным портала Transfermarkt.de, стоимость Гризманна составляет 50 миллионов евро.

    Источник: AS

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    14.01.2016 11:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 14 января 2016, 13:52

      все хотят за соточку продавать. это новый тренд что ли?

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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 14 января 2016, 13:45

      Сливки выложат сотку, они же такие..

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