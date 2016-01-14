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    Обольский: «Сейчас намного лучше готов к уровню Премьер-лиги»

    Форвард «Динамо» Николай Обольский, которому сегодня исполнилось 19 лет, рассказал об изменениях, произошедших с ним за год, который прошел с того времени, как он первый раз отправился на сборы с основной командой бело-голубых.

    «Я теперь гораздо лучше готов к этому уровню. Год назад, признаться, «плавал», было тяжеловато. И сейчас непросто, не могу сказать, что уже полностью соответствую более опытным партнерам, но совершенно точно стал сильнее физически, более подготовлен к скоростям и борьбе. Да и состав у нас прилично омолодился.

    Какие впечатления от дебюта в Премьер-Лиге? Ну, в Питере я вышел на пару минут. А о следующем матче – с «Локомотивом» – и вспоминать не хочется. Скажем так: я проанализировал ту игру, сделал выводы на будущее и постарался поскорее ее забыть», – сказал Обольский.

    В текущем сезоне Обольский пять раз выходил на замену в матчах Премьер-лиги.

    Источник: ФК «Динамо»

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    14.01.2016 11:24
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