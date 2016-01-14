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    Агент Де Брюйне: «Кевин мог оказаться в «Баварии», но она пожадничала»

    Как сообщает Le Vif, хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, перешедший в английский клуб из «Вольфсбурга», мог вполне оказаться в «Баварии». Такую информацию рассказал агент игрока Патрик Де Костер.

    «До того, как Де Брюйне перебрался в «Манчестер Сити», у него уже была договоренность с Румменигге о переходе в «Баварию». Но мюнхенцы не пожелали платить за него более 50-ти миллионов евро. Зато англичане заплатили 74 миллиона. Уверен, выложи «Бавария» нужную сумму, он бы сейчас выступал в ее составе», – заявил Де Костер.

    Де Брюйне перешел в «Манчестер Сити» минувшим летом. В этом сезоне он провел за «горожан» 26 матчей, в которых забил 11 мячей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2016 11:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 14 января 2016, 11:51

      Такого игрока просрали...

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