Футбольная телепрограмма – на «Бомбардире»

На "Бомбардире" появился сервис с программой всех крупнейших спортивных телеканалов, который расположен на главной страницей сразу под блоком футбольных матчей.

Вы не только сможете расписание всех трансляций, но благодаря фильтру выделить для себя один или несколько телеканалов, сосредоточить внимание на прямых трансляциях. Для вашего удобства в программе значатся только футбольные события.

Телепрограмму вы также можете найти в разделе "Медиа" в главном меню.