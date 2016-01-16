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    Футбольная телепрограмма – на «Бомбардире»

    На "Бомбардире" появился сервис с программой всех крупнейших спортивных телеканалов, который расположен на главной страницей сразу под блоком футбольных матчей.

    Вы не только сможете расписание всех трансляций, но благодаря фильтру выделить для себя один или несколько телеканалов, сосредоточить внимание на прямых трансляциях. Для вашего удобства в программе значатся только футбольные события.

    Телепрограмму вы также можете найти в разделе "Медиа" в главном меню.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2016 17:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      damien7795 16 января 2016, 15:54

      телепрограмма - наверное самое лучшее ваше нововведение. ни за что не убирайте ее

      2
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      Рейтинг: +838

      sined1951 14 января 2016, 22:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Программа не нужна. Лучше найдите хороших переводчиков для перевода статей зарубежных аналитиков футбола. Хотелось бы почитать, например, Гарри Линекера о матчах АПЛ.

      -4
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 14 января 2016, 22:27

      Программа нужна!!!

      2
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 14 января 2016, 16:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не нужна она. кому надо, те найдут всегда. только на видном месте мешается

      -6
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