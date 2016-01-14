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    «Кубань» отправилась на кипрский сбор без Павлюченко

    «Кубань» отправилась на свой первый зимний сбор без форварда Романа Павлюченко. Сегодня в 10:00 состоялся вылет краснодарской команды на Кипр. Вероятно, игрок присоединится к команде чуть позже.

    Напомним, что Павлюченко решил не тренироваться с командой, пока перед ним не будет погашена задолженность по зарплате. По словам футболиста, желто-зеленые обязаны выплатить ему деньги за пять месяцев, и должны были это сделать до 11-го января.

    В текущем сезоне Павлюченко пять раз выходил на поле в составе «Кубани».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2016 10:39
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