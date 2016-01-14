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    Тухель: «Мхитарян является примером для всех»

    Наставник дортмундской "Боруссии" Томас Тухель выразил восхищение от работы с хавбеком сборной Армении Генрихом Мхитаряном. По словам главного тренера дортмундцев, полузащитник является примером для любого футболиста.

    "Такой футболист – это мечта. Генрих является примером для подражания абсолютно для каждого. Тренировать его – это большая привилегия для меня. Ежедневно я чему-то учусь у него. Мхитарян – это один из лучших футболистов, и его потенциал еще до конца не раскрыт. Помимо этого, он особенный, умный человек, который тонко чувствует", – отметил Тухель.

    В текущей Бундеслиге армянский хавбек выходил на поле 16 раз, забил шесть мячей и отдал восемь голевых передач.

    Источник: Bild

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    14.01.2016 08:59
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