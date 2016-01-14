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    Пато хочет играть в «Челси»

    «Челси» намерен поспорить с «Ливерпулем» за нападающего «Коринтианса» Алешандре Пато. Ранее сообщалось, что мерсисайдцы уже достигли договоренности с бразильским клубом о переходе игрока за 15 миллионов евро. Сам же форвард больше хочет играть в составе «аристократов».

    Отметим, что недавно наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг информацию об интересе к Пато.

    Футболист связан контрактом с «Коринтиансом» до декабря текущего года. Последние два сезона он провел в «Сан-Паулу» на правах аренды.

    Источник: Independent.co.uk

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    14.01.2016 08:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +65

      DenMih 14 января 2016, 13:57

      я тоже!

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