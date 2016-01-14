Пато хочет играть в «Челси»

«Челси» намерен поспорить с «Ливерпулем» за нападающего «Коринтианса» Алешандре Пато. Ранее сообщалось, что мерсисайдцы уже достигли договоренности с бразильским клубом о переходе игрока за 15 миллионов евро. Сам же форвард больше хочет играть в составе «аристократов».

Отметим, что недавно наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг информацию об интересе к Пато.

Футболист связан контрактом с «Коринтиансом» до декабря текущего года. Последние два сезона он провел в «Сан-Паулу» на правах аренды.