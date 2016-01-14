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    Эль-Ненни перешел в «Арсенал»

    Наставник «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что опорный хавбек «Базеля» Мохамед Эль-Ненни уже стал игроком лондонского клуба.

    «Конечно, Эль-Ненни будет играть за нас. Его переход уже состоялся. Посмотрим, сможет ли он принять участие в воскресном матче», – сказал Венгер.

    Как информирует источник, «канониры» заплатили за переход игрока сборной Египта семь миллионов фунтов. Официальная презентация игрока состоится сегодня.

    В нынешнем чемпионате Швейцарии Эль-Ненни провел 16 матчей, забив в них два гола.

    Источник: ESPN

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    14.01.2016 08:32
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