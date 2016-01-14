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    Хельдт: «По Сане предложений не поступало»

    По словам спортивного директора «Шальке-04» Хорста Хельдта, клубу из Гельзенкирхена не поступало никаких предложений по поводу трансфера хавбека Лероя Сане.

    «Мы не имеем никаких предложений по Сане», – заявил Хельдт.

    Ранее сообщалось об интересе к Сане со стороны «Барселоны», и даже называлась сумма в 37 миллионов евро, которую каталонцы готовы заплатить кобальтовым за переход игрока.

    В нынешнем розыгрыше Бундеслиги полузащитник провел 17 поединков, забил четыре гола и сделал четыре результатиывных передачи.

    Источник: Bild

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    14.01.2016 08:10
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