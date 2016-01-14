Рондон удовлетворен результатом матча с «Челси»

Форвард "Вест Бромвича" Саломон Рондон остался доволен результатом встречи 21-го тура чемпионата Англии против "Челси" (2:2). Напомним, бывший игрок «Рубина» и «Зенита» провел на поле 66 минут, выйдя в стартовом составе.

"Отличная игра сегодня и еще одно очко… продолжаем работать!", – написал Рондон на странице в социальной сети Instagram.

В текущем чемпионате Англии венесуэлец провел 17 матчей, забил три мяча и дважды ассистировал партнерам.