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    Рондон удовлетворен результатом матча с «Челси»

    Форвард "Вест Бромвича" Саломон Рондон остался доволен результатом встречи 21-го тура чемпионата Англии против "Челси" (2:2). Напомним, бывший игрок «Рубина» и «Зенита» провел на поле 66 минут, выйдя в стартовом составе.

    "Отличная игра сегодня и еще одно очко… продолжаем работать!", – написал Рондон на странице в социальной сети Instagram.

    В текущем чемпионате Англии венесуэлец провел 17 матчей, забил три мяча и дважды ассистировал партнерам.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    14.01.2016 07:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +65

      DenMih 14 января 2016, 14:01

      шикарная игра!

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