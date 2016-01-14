Вагнер Лав: «Горжусь, что получил предложение от «Монако»

Форвард «Монако» Вагнер Лав поделился эмоциями относительно своего перехода во французский клуб. Игрок выразил надежду, что поможет монегаскам добиться поставленных целей. Напомним, что предыдущим клубом бразильца был «Коринтианс». По информации СМИ, красно-белые заплатили за нападающего около полутора миллиона евро.

«Я невероятно рад и горжусь тем, что получил предложение от такого великого клуба как «Монако». Надеюсь, что смогу принести пользу команде и помогу ей в достижении целей, поставленных руководством», – сказал Вагнер Лав.

После 20-ти туров Лиги 1 «Монако» занимает третью позицию в таблице с отставанием в одно очко от идущего вторым «Анжера».