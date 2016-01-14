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    Раньери: «Нужно продолжать тренироваться и верить в то, что мы делаем»

    Наставник «Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями после победы в гостевом поединке 21-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:0).

    «У нас было большое желание выиграть, но при этом мы понимали всю сложность предстоящего матча. «Тоттенхэм» здорово начал игру, оказывая на нас давление, однако мы не растерялись и выстояли. Сопернику было нелегко совладать с нами.

    У нас были опасные моменты, во втором тайме начался открытый футбол. Могли забить как одни, так и другие, но это получилось только у нас.

    Мы не пропускаем третью встречу подряд. Жаль, что сейчас всего лишь январь, а не май. Впереди нас ждет еще много работы. Нужно продолжать тренироваться и верить в то, что мы делаем», – отметил Раньери.

    После победы над «Тоттенхэмом», подопечные Раньери сравнялись в турнирной таблице с лидером «Арсеналом». У обеих команд теперь по 43 очка.

    Источник: BBC

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    14.01.2016 06:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 января 2016, 10:25

      Крутые перцы!!!

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