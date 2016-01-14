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    Клопп: «Проблема не в количестве матчей, а в количестве игроков»

    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче 21-го тура АПЛ против "Арсенала" (3:3).

    "Мы так хорошо начали и играли в такой хороший футбол, что это должно показать всем, насколько хороши мы можем быть. Затем мы пропустили гол со стандартного положения, и нам придется над этим поработать. Организация – это одно дело, но иногда у нас есть проблемы с концентрацией. Мы позволили им забить два легких гола, а сами забивали свои мячи с трудом. Многими эпизодами игры я доволен. При счете 3:2 у обеих команд садились батарейки. Забили благодаря идеальному пасу, идеальной игре головой и идеальному завершению – несомненно, мы это заслужили.

    У меня нет проблем с большим количеством матчей – проблема в том, что нам не хватает игроков для такого количества", – сказал Клопп.

    Источник: BBC

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    14.01.2016 01:56
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 января 2016, 10:26

      Молодцы "клоповцы"!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25

      mellanxollik 14 января 2016, 08:55

      красава

      0
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