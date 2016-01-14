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    АПЛ. «Челси» упустил победу над «Вест Бромвичем» и другие результаты

    В матче 21-го тура АПЛ «Челси» и «Вест Бромвич» сыграли вничью – 2:2. На гол Аспиликуэты гости ответили мячом Гарднера, после чего «Челси» вновь вывел вперед автогол МакОли. Окончательный счет в концовке установил МакКлин.

    В других встречах тура «Манчестер Сити» и «Эвертон» голов не забили, «Суонси уступил «Сандерленду», «Саутгемптон» переиграл «Уотфорд», «Сток» оказался сильнее «Норвича».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

    Суонси – Сандерленд – 2:4 (2:1)

    Голы: 0:1 – Дефо, 3; 1:1 – Сигурдссон (с пенальти), 21; 2:1 – Айю, 40; 2:2 – ван Анхольт, 49; 2:3 – Дефо, 61; 2:4 – Дефо, 85.

    Удаление: Нотон, 37.

    Челси – Вест Бромвич – 2:2 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Аспиликуэта, 20; 1:1 – Гарднер, 33; 2:1 – МакОли (в свои ворота), 73; 2:2 – МакКлин, 86.

    Манчестер Сити – Эвертон – 0:0 (0:0)

    Саутгемптон – Уотфорд – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лонг, 16; 2:0 – Тадич, 74.

    Сток – Норвич – 3:1 (0:0)

    Удаление: О'Нил, 31.

    Голы: 1:0 – Уолтерс, 49; 1:1 – Хаусон, 55; 2:1 – Хоселу, 67; 3:1 – Беннетт (в свои ворота), 78.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2016 00:39
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