Райт: «Не советую Лукаку переходить в «МЮ». Там творится хаос»

Бывший нападающий «Арсенала» Йан Райт считает, что игроку «Эвертона» Ромелу Лукаку не стоит переходить в «Манчестер Юнайтед».

«Лукаку не стоит переходить в «Манчестер Юнайтед», я бы ему этого не советовал. В «МЮ» сейчас творится хаос, и этот клуб не является лучшим вариантом для Лукаку. Если он перейдет в «МЮ», то это будет дорогой трансфер, что обернется для футболиста большим давлением. В таких клубах, как «МЮ» или «Реал», давление всегда очень высоко. С этим сложно совладать», – считает Райт.