Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Райт: «Не советую Лукаку переходить в «МЮ». Там творится хаос»

    Бывший нападающий «Арсенала» Йан Райт считает, что игроку «Эвертона» Ромелу Лукаку не стоит переходить в «Манчестер Юнайтед».

    «Лукаку не стоит переходить в «Манчестер Юнайтед», я бы ему этого не советовал. В «МЮ» сейчас творится хаос, и этот клуб не является лучшим вариантом для Лукаку. Если он перейдет в «МЮ», то это будет дорогой трансфер, что обернется для футболиста большим давлением. В таких клубах, как «МЮ» или «Реал», давление всегда очень высоко. С этим сложно совладать», – считает Райт.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2016 23:21
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 14 января 2016, 14:47

      Сказал Нубиец из Арсенала...Лет 20 молчал и на тебе...исполнил.Ну если такой врубной,что же ты не помогаешь тов. Венгеру?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 13 января 2016, 23:51

      Лучше в ЦСКА. Там полный порядок.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11