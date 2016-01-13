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    Кришито: «Я бы гордился, если бы Спаллетти пригласил меня в «Рому»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился своим мнением о вероятном возвращении Лучано Спаллетти на пост главного тренера «Ромы».

    «Спаллетти – фантастическая личность, и я рад, что он вернется в «Рому». Футболу такие люди необходимы. Он многое сделал для меня, и мы провели три отличных года вместе в «Зените». Я бы гордился, если бы он пригласил меня в «Рому». Я соскучился по итальянскому футболу», – сказал Кришито.

    Напомним, назначение Спаллетти на пост главного тренера "Ромы" ожидается в четверг.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2016 22:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 января 2016, 07:48

      Жиркова берут, Кришито не нужен. Что только будут делать, если Жирков сломается надолго...

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 января 2016, 01:52

      Ага, а Зенит побоку.

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