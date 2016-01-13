Кришито: «Я бы гордился, если бы Спаллетти пригласил меня в «Рому»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился своим мнением о вероятном возвращении Лучано Спаллетти на пост главного тренера «Ромы».

«Спаллетти – фантастическая личность, и я рад, что он вернется в «Рому». Футболу такие люди необходимы. Он многое сделал для меня, и мы провели три отличных года вместе в «Зените». Я бы гордился, если бы он пригласил меня в «Рому». Я соскучился по итальянскому футболу», – сказал Кришито.

Напомним, назначение Спаллетти на пост главного тренера "Ромы" ожидается в четверг.