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    Модрич: «Надеюсь, Бэйл получит «Золотой мяч»

    Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич выразил уверенность в том, что его одноклубнику Гарету Бэйлу по силам получить «Золотой мяч».

    «Я сказал Бэйлу, что он сможет войти в символическую сборную года, а затем и стать обладателем «Золотого мяча», если продолжит играть так, как сейчас. Он обладает всем необходимым: он силен физически и техничен. Надеюсь, он получит эту награду в будущем», – сказал Модрич.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    13.01.2016 21:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 января 2016, 21:42

      вот если на Евро УЭЛЬС надерет жо-пу всем в том числе и нам тогда может и получит да и в Реале забьет штук 30 банок вот и будем посмотреть

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 января 2016, 21:30

      И не надейся!

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