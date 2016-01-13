Модрич: «Надеюсь, Бэйл получит «Золотой мяч»

вот если на Евро УЭЛЬС надерет жо-пу всем в том числе и нам тогда может и получит да и в Реале забьет штук 30 банок вот и будем посмотреть
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич выразил уверенность в том, что его одноклубнику Гарету Бэйлу по силам получить «Золотой мяч».
«Я сказал Бэйлу, что он сможет войти в символическую сборную года, а затем и стать обладателем «Золотого мяча», если продолжит играть так, как сейчас. Он обладает всем необходимым: он силен физически и техничен. Надеюсь, он получит эту награду в будущем», – сказал Модрич.