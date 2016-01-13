Игонин: «По сути, Дзюба – единственный форвард «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин считает, что Артем Дзюба – единственный чистый нападающий команды.

«Тактика, которая возможна в Лиге чемпионов — имею в виду игру от обороны, неприменима в чемпионате России. Вряд ли болельщики и главный тренер в домашних встречах с «середняками» позволят действовать вторым номером. А футбол первым номером у «Зенита» получается не очень. Команды невысокого класса научились, особенно на «Петровском», строить игру на контратаках, с насыщенной защитой. В результате чемпион потерял много очков в матчах, где нужно было забивать два-три гола.



Не хватает эмоций, «скамейки». Слишком много сил затрачено на Лигу чемпионов, а команда у нас эмоциональная. Тон задают люди, которые при должном настрое выдают классные матчи, а в противном случае уходят в тень. К слову, перед каждым поединком «Зенита» мы пытаемся определить, кто фаворит, а потом выясняется, что подобные разговоры — пальцем в небо.

Были сомнения, заиграет ли Дзюба в «Зените». В другом топ-клубе, «Спартаке», у него не получилось, в "Ростове“ на него работала вся команда. Подобная скорострельность — именно то, в чeм нуждались питерцы. Приятно видеть россиянина среди лучших снайперов не только нашего чемпионата, но и еврокубков. Но, по сути, он единственный форвард команды. Халк играет в нападении, когда совсем некуда деваться и есть тактическая необходимость. На моей памяти такое случалось пару раз на выезде с московскими клубами», - сказал Игонин.