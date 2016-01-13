«Амкар» предоставил Огуде бессрочный отпуск

Полузащитник «Амкар» Фегор Огуде получил бессрочный отпуск после того, как его супруга была отпущена похитителями домой.

«Фегор вчера вышел на связь с клубом и подтвердил, что его жена отпущена домой. Пока ему предоставлен бессрочный отпуск в связи со случившимся. Огуде находится не в лучшем моральном состоянии, как и его супруга, поэтому мы дали отдохнуть ему несколько дней и прийти в себя. Позже станет известно, когда Фегор присоединится к команде на сборе в ОАЭ, пока же такой информации нет. Думаю, что Фегор вылетит на сбор прямым рейсом из Нигерии», - сказал пресс-атташе Дмитрий Енцов.