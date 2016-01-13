Сокращение бюджетного финансирования не повлияет на реконструкцию аэропортов к ЧМ-2018

сокращения повлияют на наше простых людей здоровье опять урежут финансирование мидздрава или еще что нибудь а почему бы не взять денег у тех кто хочет этот ЧМ пусть Мутко год работает без зарплаты и Президент или депутаты а причем здесь народ ведь простому обывателю и на х -н не здались их забавы в виде ОИ в Сочи или ЧМ -18г
Министр транспорта Максим Соколов заявил, что бюджетное финансирование реконструкции аэропортов к ЧМ-2018 будет сохранено.
«Несмотря на очевидный секвестр бюджетных расходов, мы понимаем, что те проекты, которые начали реализовываться в предыдущий период, связанные с подготовкой аэропортов к чемпионату мира, необходимо реализовать», - сказал Соколов.