Сокращение бюджетного финансирования не повлияет на реконструкцию аэропортов к ЧМ-2018

Министр транспорта Максим Соколов заявил, что бюджетное финансирование реконструкции аэропортов к ЧМ-2018 будет сохранено.

«Несмотря на очевидный секвестр бюджетных расходов, мы понимаем, что те проекты, которые начали реализовываться в предыдущий период, связанные с подготовкой аэропортов к чемпионату мира, необходимо реализовать», - сказал Соколов.