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    Сокращение бюджетного финансирования не повлияет на реконструкцию аэропортов к ЧМ-2018

    Министр транспорта Максим Соколов заявил, что бюджетное финансирование реконструкции аэропортов к ЧМ-2018 будет сохранено.

    «Несмотря на очевидный секвестр бюджетных расходов, мы понимаем, что те проекты, которые начали реализовываться в предыдущий период, связанные с подготовкой аэропортов к чемпионату мира, необходимо реализовать», - сказал Соколов.

    Источник: ТАСС

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    13.01.2016 16:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 января 2016, 17:22

      сокращения повлияют на наше простых людей здоровье опять урежут финансирование мидздрава или еще что нибудь а почему бы не взять денег у тех кто хочет этот ЧМ пусть Мутко год работает без зарплаты и Президент или депутаты а причем здесь народ ведь простому обывателю и на х -н не здались их забавы в виде ОИ в Сочи или ЧМ -18г

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 января 2016, 17:03

      Всё никак не распилят, ага.

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