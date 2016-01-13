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    Папаев: «Мельгарехо – просто красавец»

    Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Папаев поделился мнением о возможном переходе в команду нападающего «Кубани» Лоренцо Мельгарехо.

    «Покупка Мельгарехо – очередная попытка усилить позицию форварда. «Спартак» нуждается в нападающем. Судя по всему, команду покинет Мовсисян, а у Зе Луиша уходит много времени на адаптацию. Мельгарехо давно выступает в России, к тому же южноамериканцы – психологически устойчивые ребята и быстро вливаются в коллектив. Если Мельгарехо продолжит так же играть, то станет усилением для красно-белых. В «Спартаке» у него есть все предпосылки для роста.

    Мельгарехо в «Бенфике» действовал на позиции крайнего защитника. Считаю это неправильным. Ведь футболист обладает высоким уровнем исполнительского мастерства. Мельгарехо раскрылся на позиции нападающего. Думаю, в «Спартаке» его видят форвардом. Вспоминаю его некоторые голы. Мельгарехо – просто красавец. Но парагваец может сыграть и в оттяжке. Это только повысит его уровень КПД», — сказал Папаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.01.2016 16:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 января 2016, 09:50

      Если кто помнит игру Виктора Папаева, то видели, как он на "носовом платке! мог обыграть защитником. Месси отдыхает.
      Соглашусь с Виктором.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 13 января 2016, 19:25

      будет играть везде.хехе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +838

      sined1951 13 января 2016, 17:42

      Да, это реальное усиление. Главное, чтобы тренер его правильно использовал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 января 2016, 17:01

      Хочется верить, что и в Спартаке будет красавой! Папаеву - респект, жив курилка!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 января 2016, 16:51

      Полностью согласен.

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 января 2016, 16:35

      Так Мельгарехо вроде на фланге играет а не нападающего

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