Папаев: «Мельгарехо – просто красавец»

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Папаев поделился мнением о возможном переходе в команду нападающего «Кубани» Лоренцо Мельгарехо.

«Покупка Мельгарехо – очередная попытка усилить позицию форварда. «Спартак» нуждается в нападающем. Судя по всему, команду покинет Мовсисян, а у Зе Луиша уходит много времени на адаптацию. Мельгарехо давно выступает в России, к тому же южноамериканцы – психологически устойчивые ребята и быстро вливаются в коллектив. Если Мельгарехо продолжит так же играть, то станет усилением для красно-белых. В «Спартаке» у него есть все предпосылки для роста.



Мельгарехо в «Бенфике» действовал на позиции крайнего защитника. Считаю это неправильным. Ведь футболист обладает высоким уровнем исполнительского мастерства. Мельгарехо раскрылся на позиции нападающего. Думаю, в «Спартаке» его видят форвардом. Вспоминаю его некоторые голы. Мельгарехо – просто красавец. Но парагваец может сыграть и в оттяжке. Это только повысит его уровень КПД», — сказал Папаев.