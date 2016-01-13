Кержаков: «Такие нагрузки не испытывал с 2011-го года»

Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков рассказал о тренировочных нагрузках в Швейцарии.

«Атмосфера хорошая. Не на что жаловаться. Отношение ко мне доброжелательное — и тренерский штаб, и игроки хорошо приняли. Что же касается тренировок, то такие нагрузки на предсезонном сборе я, наверное, не испытывал с 2011 года, когда Лучано Спаллетти готовил «Зенит». Тогда было что-то похожее. В «Зените» это было связано с тем, что мы рано начинали сезон еврокубковыми матчами», - цитирует Кержакова «Российская газета».