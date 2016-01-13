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    Сафонов: «Переход Мельгарехо в «Спартак» оправдан»

    Известный футбольный агент Алексей Сафонов уверен, что Лоренцо Мельгарехо подойдет «Спартаку».

    «Считаю Мельгарехо неплохим футболистом, а сумму в 5 миллионов евро вполне адекватной, учитывая, какие деньги сейчас платят за футболистов в той же Англии. Конечно, можно было и поторговаться с «Кубанью», но этот уже вопрос к менеджменту «Спартака». Аленичев за полгода работы наверняка увидел проблемные позиции в команде и сейчас планирует усиливаться на свое усмотрение, а значит, трансфер Мельгарехо оправдан.

    Парагваец способен закрыть проблемную для «Спартака» зону нападения, несмотря на то что раньше играл в обороне. А тот факт, что бывший защитник забивает у нас больше всех, меня не удивляет. Это скорее вызывает вопросы об уровне РФПЛ. Вот если бы он, будучи защитником, становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии, я бы удивился», — сказал Сафонов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.01.2016 15:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 января 2016, 15:25

      Ну хоть одно адекватное мнение.

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