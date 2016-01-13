Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тарханов: «Я бы научил «Спартак» играть»

    Главный тренер софийской «Славии» Александр Тарханов уверен, что он бы разобрался с проблемами «Спартака».

    «Научил бы играть «Спартак»? Конечно! У меня есть четкая идея. Все мои команды играют, «Урал» вон до сих пор. Самое слабое место нашего футбола – менеджмент. Каждый сует своих тренеров, а у меня нет агента.

    За последнее время не было предложений от топ-клубов. У нас такая система… Я несовременный человек – прямолинейный. Футбол воспринимаю иначе. Сейчас в нем видят прежде всего бизнес, а я – футбол. Хотя все знают, что игроков готовлю, игру выстраиваю. Чего еще надо?», - сказал Тарханов.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2016 14:22
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 14 января 2016, 11:41

      Каждый мнит себя стратегом,видя бой со стороны!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 января 2016, 17:54

      Ага, каждый пиарится на фоне Спартака.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 13 января 2016, 17:04

      Во шутник...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11