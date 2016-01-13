Пятницкий: «Не назвал бы Мельгарехо однозначным усилением»

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий не знает, подойдет ли красно-белым форвард "Кубани" Лоренцо Мельгарехо.

«Трудно понять, насколько Мельгарехо подходит «Спартаку», но даже самому хорошему футболисту нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к новой команде. Потому сейчас трудно сказать, что его ожидает. Мельгарехо, безусловно, обладает рядом сильных футбольных качеств, но не назвал бы этот трансфер однозначным усилением.



С другой стороны, в «Спартаке» именно главный тренер решает, кому играть в команде, и это хорошо. У Аленичева есть свое видение, основываясь на котором он принимает решения по комплектованию состава. Если Мельгарехо ему нужен, значит, есть позиция, на которой тренер видит этого игрока. Главное, чтобы не вышло, как обычно, когда красно-белые брали средних футболистов, с которыми сложно решать высокие задачи», — сказал Пятницкий.