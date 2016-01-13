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    Колосков: «Увольнение Вальке логично, справедливо и правильно»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение ФИФА уволить Жерома Вальке с поста генерального секретаря.

    «В этой отставке нет никакой сенсации. Жерома Вальке уже месяца три как отстранили от обязанностей генерального секретаря. Кстати, это было еще решение Зеппа Блаттера отстранить Вальке от должности генсека для проведения расследования. Потом комитет по этике вынес решение запретить ему занимать какую-либо должность в футболе. Получается, что последние три месяца он и так не работал. Поэтому тут все логично, справедливо и правильно», — сказал Колосков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.01.2016 13:13
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